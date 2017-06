"Sa vina Milanul!" Italianul Mangia are planuri mari cu CSU Craiova: "Am nevoie de jucatori buni"

Eliminata de Voluntari din cupa, Craiova viseaza s-o scoata pe Milan din Europa. De asta se va ocupa ... Devis Mangia, antrenorul italian al oltenilor.



Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Italianul Mangia e gata sa se bata si cu italienii lui ca s-o duca pe Craiova cat mai departe in Europa.



"Nu e nici o problema, daca vom juca cu Milan, bine, sa fie Milan! Vom incerca cu toate fortele noastre sa intram in grupele Europa League", spune italianul.



Mangia vrea sa castige cupa in primul sezon la Craiova. Mai are nevoie de jucatori.



"Asta e important, sa fie jucatori buni. Eu sper sa stau aici mai multi ani, dar nu depinde doar de mine".