'Sa slabeasca 5 kg si pe urma sa vina la Steaua!' Alibec, pus la CURA inainte de reunirea Stelei

Stelistii se reunesc maine si vor sa distruga tot in 2017! Alibec e cel mai important transfer al inceputului de an in Liga 1.

Asteptarile mari de la fostul atacant al Astrei nu sunt primite la fel de toti stelistii. Fostul mijlocas Lita Dumitru spune ca Alibec trebuie sa scape de kilogramele in plus si crede ca echipa nu isi va schimba radical jocul in lipsa altor transferuri.

"Alibec trebuie sa stie ca Steaua e Steaua si va trebui sa slabeasca 5 kilograme. Dupa aia sa vina la Steaua sa faca performanta. Alibec singur nu va face foarte mult pentru ca lui trebuie sa ii aduci mingile la linia de tusa si sa ii centrezi. Daca dispare Popa, nu stiu cine mai aduce mingea la linia de tusa la Steaua, sa poata sa centreze!", a spus Dumitru la Dolce Sport.