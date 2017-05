"Sa iasa campion acum, la anul ii va fi mai greu!" Lacatus e ALL IN pentru Viitorul in lupta cu Steaua lui Becali

Marius Lacatus il sustine pe Hagi in lupta la campionat.

“Eu imi doresc din totul sufletul sa reuseasca sa iasa campion, eu cred ca Hagi merita acest lucru la toate investitiile pe care le-a facut, tot ce face la academie, la cat suflet pune. Cred ca merita ca intr-o zi sa iasa campion. Daca iese anul acesta, foarte bine, bravo lui, merita felicitari. Daca nu, pe viitor ii va fi mai greu. Daca poate sa profite anul acesta, in aceasta ultima etapa de campionat, e foarte bine pentru el”, a spus Lacatus.

Intrebat daca Hagi ar fi un exemplu bun de urmat pentru celelalte echipe, Lacatus a spus ca va fi greu avand in vedere lipsa fondurilor: “Nu stiu daca toate lumea are posibilitatile lui, sa faca academii. Va fi destul de greu sa fie un exemplu de urmat. Atata timp cat nu vom face in asa fel incat sa atragem alaturi de noi oameni care sa ajute sportul romanesc din punct de vedere financiar, cred ca va fi din ce in ce mai greu sa avem pretentii in ceea ce priveste competitiile europene”.