'S-au aliniat niste PLANETE. Lasati-ne sa ne bucuram!" Prima reactie a lui Hagi dupa ce a devenit CAMPION in Romania

Hagi n-are emotii cu decizia de la TAS. Isi felicita echipa si recunoaste ca a avut noroc in lupta pentru titlu.

"Le multumesc tuturor celor care au fost aici, in club, de cand s-a infiintat. Avem o gasca formata, baietii astia din academie. Cand ai un concept tehnic, o viziune sanatoasa, poti sa ajungi la succes. Lucrurile bune au venit, avem merite multe, am aratat pe teren cine suntem. Fiecare are o menire in viata, eu mi-am dorit academia, mi-am dorit sa fie aici, la Constanta, unde m-am nascut, de unde am plecat. Constanta merita o campioana. Am facut un lucru extraordinar. Am investit in tineri, sunt fericit ca am facut ce trebuie.

Si la echipele pe unde am fost am facut la fel, le-am dat sansa tinerilor. Suntem cea mai tanara campioana din Europa. Mergem pe acelasi drum, dam in continuare incredere tinerilor. Le-am zis baietilor sa nu se uite la TV, sa nu asculte. Cineva care-i mare trebuie sa se comporte ca un om mare, sa stie sa piarda. Cei de la Steaua nu stiu sa piarda. Daca s-a ajuns si la ce s-a ajuns, imi vine sa rad. Am castigat acest campionat pentru ca n-am avut presiune. Cu sansa, cu noroc, am reusit. Am avut sansa, ce sa mai vorbim? S-au unit niste planete, mai multe lucruri, si am avut noroc!", a spus Hagi la Look Tv.