S-a bucurat in felul lui de fotbal: un jucator a dat un gol si doua autogoluri azi in La Liga :)

Un fundas de la Espanyol a reusit o performanta rara - a dat trei goluri, insa doua dintre ele au fost in poarta gresita.

Fundasul Mario Hermoso, de la Espanyol, a reusit astazi performanta de a marca trei goluri in meciul cu Leganes. Doua dintre ele au fost in poarta gresita.

Leganes, echipa care a eliminat-o miercuri pe Real Madrid in Cupa, a deschis scorul in minutul 11 al meciului cu Espanyol, prin autogolul lui Hermoso.

Espanyol a egalat imediat dupa pauza, in minutul 49, iar Leganes a trecut din nou in avantaj in minutul 69.

Finalul de meci i-a apartinut lui Hermoso. A mai dat un autogol, in minutul 82, dar a si inscris in poarta cea buna cinci minute mai tarziu.

S-a terminat 3-2 pentru Leganes, echipa care e pe 10 in clasament.

Espanyol ocupa pozitia a 14-a in La Liga.