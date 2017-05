S-a aprins butonul de PANICA! Problema din primul "11" si transferul pe care e obligat sa il faca Steaua. Becali a oferit deja 1 milion

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani!

Becali a inceput reconstructia echipei pentru sezonul viitor. Becali a facut deja doua transferuri, Larie si Junior Morais. Pe langa cei doi, patronul Stelei ii mai vrea pe Deac si Budescu, insa Steaua are o mare problema.

Cu exceptia ultimului, toti au deja 30 de ani, iar Steaua va trebui sa ii faca loc in echipa unui jucator care sa indeplineasca regula omului U21 din echipa, mai ales ca cei care au bifat in acest sezon regula, Tanase si Popescu, nu o vor mai face sezonul viitor.

Nita - Pleasca, Balasa, Larie, Momcilovic - Pintilii, Boldrin, Deac - Budescu, Alibec, Tanase. Becali a pus pe foaie primul "11" si a gasit o problema mare.

Singurii care ar putea bifa regula sunt Man si Tudorie, din cei aflati in lot acum, plus Ontel si Vilceanu, imprumutati.

Problema e ca acestia nu pot juca titulari la Steaua, cu atat mai putin tot meciul. Becali este fortat astfel sa faca un transfer de primul "11" in defensiva, iar varianta de salvare a Stelei este fundasul central de la CFR, Razvan Horj.

Acesta are 21 de ani si poate juca in defensiva alaturi Larie, transfer si el de la CFR in aceasta primavara, sau de Balasa. Becali a negociat deja pentru Horj si a oferit 1 milion de euro, insa raspunsul va veni din partea clujenilor dupa 26 mai, cand e termenul in procesul de insolventa.