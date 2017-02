Rivaldinho are probleme in Romania. "Schimbarea de fus orar l-a dat peste cap, nu poti face nimic cu el" VIDEO

Andone a vorbit la Sport.ro despre transferurile de la Dinamo.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

"Sunt multumit de transferuri, dar mai astept 1 sau 2 in plus. Sper ca saptamana asta sa se rezolve. Cand am avut sedinta, pe 23 decembrie, am stabilit pe ce posturi avem nevoie. Erau peste 20 de jucatori pe lista, asta a fost situatia.

Claude Dielna e foarte interesant, de la inceputul lunii il doream. E un fundas foarte bun, e un post cheie mai ales ca am avut probleme mari acolo. Jucator de picior stang, e de calitate, a jucat in Franta dar sa il vedem mai intai in teren. Din cauza conditiilor meteo nu pot sa fac un meci amical, nu stiu daca va intra din prima.

La Rivaldinho e schimbarea de fus orar de cateva zile (care l-a dat peste cap). Vizita medicala a fost ok, urmeaza sa dea niste teste fizice, dar ne trebuie un teren de iarba, nu putem sa le facem pe zapada.

Noi nu avem omogenitate, e o echipa noua. Acum cu transferurile facute sunt 15 jucatori noi in lot. Au ramas doar Nedelcearu, Filip, Hanca si Palici din lotul lui Rednic. Imi trebuie timp, ore si ore si saptamani si saptamani de munca impreuna ca sa ne omogenizam. Nu pot sa fac eu intr-o saptamana... Da-mi-l si mie pe Alibec acum si castigat si eu cu Viitorul.", a spus Andone la Sport.ro