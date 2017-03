Reghecampf surprinde: "Unii ne vad cu cele mai mici sanse la titlu. Si eu stiu asta" Ce spune despre postul sau la Steaua

Reghecampf e sigur ca va fi pe banca la derby-ul cu Dinamo, pe 1 aprilie. Nu-si da demisia nici daca-l bat CFR si Viitorul! "Avem ultima sansa la titlu", socheaza Reghe.

Becali a facut pace cu Reghecampf, dar orice infrangere a Stelei in Play Off poate duce la o ruptura intre patron si antrenor.

"Eu nu am de ce sa ma gandesc la demisie. Nu va pot spune, insa, ceea ce gandeste patronul. Eu nu vad lucrurile chiar asa de negativ", a spus Reghecampf intr-o conferinta de presa.

Becali vrea sa o vada pe Steaua campioana de Paste.

"Eu cred ca in mintea tuturor Steaua este echipa cea mai slab cotata din cele 6 echipe. Si eu stiu acest lucru! Ies la televizor anumiti oameni si spun ca lotul echipei Steaua este foarte valoros. Eu vreau sa va spun ca si antrneorul este foarte valoros! Pentru mine exista o singura lupta, sa castig campionatul", a mai spus antrenorul.

Steaua n-a pierdut in campionat in acest an, dar are o singura victorie.

"Si in momentele in care aveam victorii pe linie tot aceeasi tensiune exista. Acum, pentru mine nu este o perioada tensionata", a mai spus acesta.