Reghecampf si Stoica l-au refuzat in vara pentru Golubovic si Tudorie! Keseru a ajuns la 30 de goluri

Keseru a vrut sa revina la Steaua la inceputul campionatului insa Reghecampf si Stoica au insistat ca transferul sa nu se faca. In schimb, Steaua a atacat cu Golubovic si Tudorie.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Keseru a declarat ca sezonul acesta este cel mai bun din cariera sa, dupa ce a ajuns la 30 de goluri marcate pentru Ludogoret Razgrad in Bulgaria.

"Cu dubla" data aseara, acest sezon este, oficial, cel mai bun din cariera mea (30 de goluri marcate). Va multumesc pentru mesaje si promit sa nu ma opresc!", a scris Keseru pe Facebook.

Claudiu Keseru a marcat doua goluri in meciul castigat, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Cerno More Varna, in etapa a patra a play-off-ului campionatului Bulgariei.

Keseru, integralist la gazde, a inscris in minutele 7 si 45, al doilea gol din penalti. Celelalte goluri au fost marcate de Palomino '37 si Wanderson 39.

Celalalt roman de la Ludogoret, Cosmin Moti, a evoluat de asemenea pe toata durata partidei.

Ludogoret Razgrad se afla pe primul loc in clasamentul play-off-ului, cu 72 de puncte. Pozitia a doua este ocupata de TSKA Sofia - 56 de puncte. Cerno More este pe patru, cu 46 de puncte.