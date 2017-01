Reghecampf l-a reprofilat definitiv! Jucatorul care incepe o noua cariera din 2017 la Steaua

Reghecampf l-a reprofilat pe Tudorie.

Steaua i-a transferat in aceasta iarna pe Gnohere si Alibec, cei doi fiind titulari deja in atacul Stelei. Din oamenii cu care Steaua a inceput campionatul, in atac nu mai este niciun jucator. Golubovic a fost lasat liber de contract in timp ce Tudorie a fost ... reprofilat!

Tanarul atacant al Stelei a fost trecut in centrul defensivei de Reghecampf. Tudorie a jucat in toate cele 3 amicale ale Stelei pe postul de fundas central, acolo unde a facut pereche de fiecare data cu un jucator experimentat, fie ca a fost Tamas sau Moke.

Evolutiile lui Tudorie nu au fost sclipitoare insa a avut si interventii bune din postura de fundas central.

Tudorie nu e singurul jucator care nu e folosit pe postul sau la Steaua. Enache a fost pus sa joace fundas dreapta, desi e mijlocas, Ovidiu Popescu de asemenea joaca fundas dreapta uneori desi e mijlocas la inchidere, iar Moke joaca fundas central desi e mijlocas si el.