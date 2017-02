Reghecampf iese la protest: "Nu-i oblig pe jucatori, dar eu voi merge!" Replica data lui Miriuta dupa ce a spus ca Bud e mai bun ca Alibec

Laurentiu Reghecampf a vorbit la conferinta de presa de dinainte de partida cu CFR Cluj din Liga 1.

Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, si-a anuntat public intentia de a participa la protestele din ultimele zile din Romania impotriva ordonantelor de urgenta. La fel ca Ioan Andone, antrenorul lui Dinamo, Reghecampf a spus ca nu va influenta in vreun fel jucatorii sa mearga in strada. "Ce se intampla in timpul liber este problema lor. Daca eu maine seara sau poimaine cand ajung la Bucuresti o sa vreau sa merg cu familia mea la miting, o sa merg, dar asta nu inseamna ca ii oblig pe jucatori. Fiecare o sa faca cum doreste" a spus Reghecampf.

Suparat pentru criticile primite dupa evolutiile echipei din tur, Reghecampf a anuntat ca nu mai doreste sa intervina la vreo emisiune TV sau sa apara ca invitat: "Am decis sa nu mai apar decat la conferintele de presa"

Reghecampf a raspuns si la declaratia data de antrenorul celor de la CFR Cluj, Vasile Miriuta, care a spus ca Denis Alibec nu este la fel de bun ca Bud, golgheterul CFR-ului: "Alibec este cel mai bun atacant din tara".

Derby-ul cu CFR Cluj este asteptat cu entuziasm de catre Laurentiu Reghecampf : "Am venit sa castigam, suntem mai puternici decat anul trecut. Nu mai conteaza meciul tur, atunci CFR a castigat pe merit. Nu vreau revansa, vreau sa castigam toate meciurile" a mai declarat Laurentiu Reghecampf.