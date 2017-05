Regele, la un meci de coroana! Hagi e iar lider: "Suntem epuizati! Sper sa castigam titlul, daca nu, asta e"

Viitorul a castigat cu 1-0 meciul cu Craiova, de la Pitesti.

Hagi a castigat prin golul lui Coman si merge iar la 2 puncte peste Dinamo si la 3 peste Steaua.

"Exista presiune, nu putem sa nu vorbim despre ea. Am avut momente bune in care am jucat bine dar am gresit in fata portii. Suntem fericiti si vedem, mai e o etapa. Suntem mandri si fericiti de tot ce facem.

Nu suntem campioni inca, mai e un meci foarte greu, acasa, cu CFR. Exista presiune mare! Nu aratam fizic asa de bine, s-a vazut in repriza a doua, toata lumea da maxim. Mai avem 4-5 zile sa ne refacem. Speram sa castigam si meciul de acasa, daca nu, asta e.

Si Rosu, si Benzar, sunt multi epuizati. Noi abia acum ne obisnuim cu acest nivel.

Si ce daca au bagat juniori, noi am avut medie mai mica, 21 de ani si 4 luni. Nu vorbesc eu de Craiova, asa noi ce facem?", a spus Hagi dupa meci.