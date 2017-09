Reactia impresarului lui Alibec dupa ce a fost lasat in afara lotului: "E surprinzator! El ar trebui sa joace non-stop!" Explicatia pentru forma slaba a atacantului

Denis Alibec a fost lasat acasa inainte de partida pe care Steaua o disputa cu Lugano in grupele Europa League. Meciul va fi joi seara, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV.

Impresarul lui Denis Alibec, Florin Lovin, a reactionat dupa ce Alibec nu a fost luat in Elvetia de catre Nicolae Dica. Patronul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit ca atacantul are o problema medicala si a fost menajat.

"Nicio echipa nu trebuie sa stea intr-un jucator, dar recunosc ca e putin surprinzator ce se intampla cu Alibec. Pentru mine, capitanul unei echipe trebuie sa joace non-stop. Ori nu-l mai pui capitan, ori daca l-ai pus trebuie sa-i dai minute sa joace.



Denis este ca Budescu sau ca Teixeira. Jucatori care 60-70 de minute poate nu au o evolutie buna, dar apoi pot rezolva meciul dintr-o faza. Pe Denis nu-l vad sa termine vreun meci, e schimbat ... Eu consider ca trebuie sa joace meci de meci 90 de minute.



El valoare are. Eu nu prea am intalnit o asemenea valoare in ultimii ani. Am jucat cu el 2 ani si stiu ce vorbesc! Dar cand nu simte 100% ca e cel mai important jucator al acelei echipe, Alibec nu da maximum pe teren. Iar jocul Stelei de acum nu e elaborat ca sa-l puna in evidenta, sa aiba ocazii. Si de multe ori vrea sa faca toate lucrurile singur.



A avut ceva probleme si cu pubalgia, si cu genunchiul, dar eu in ultimii mei 2 ani de cariera, la Astra, nu cred ca am jucat vreun meci fara dureri. Asa ca nici Alibec, nici Steaua nu se pot ascunde in spatele unei accidentari. Sunt putin dezamagit de ce se intampla in acest moment cu Denis" a spus Florin Lovin la Telekom TV.