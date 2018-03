Razvan Rat se intoarce in Liga 1 la 36 de ani! Cu cine se antreneaza fostul international roman

Razvan Rat si-a reziliat contractul cu Rayo Vallecano si si-a dat acordul sa revina in Liga 1.

Campion in 2 randuri cu Rapid, Razvan Rat s-ar putea intoarce in Liga 1 dupa 15 ani! Fostul international roman, cel care a evoluat de 113 ori in tricoul echipei nationale, se antreneaza cu Dinamo! Gazeta anunta ca Rat si-a dat acordul sa evolueze pentru Dinamo iar decizia finala va fi luata de Florin Bratu.

Dinamo il mai are pe postul de fundas stanga doar pe Vlad Olteanu dupa plecarea lui Steliano Filip. Rat, 36 de ani, va primi un raspuns saptamana viitoare, Florin Bratu dorind sa vada in ce forma fizica se afla jucatorul de 36 de ani.

Razvan Rat a plecat de la Rapid in 2003 la Sahtior unde a castigat 16 trofee, dintre care 7 titluri. El a jucat ulterior la West Ham, PAOK Saloni si Rayo Vallecano. S-a despartit de clubul spaniol pe 31 ianuarie dupa ce nu a jucat niciun meci in actualul sezon.