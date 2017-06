Razvan Lucescu, singura varianta pentru nationala! Contra pleaca GRATIS de la Dinamo doar in Spania! VIDEO

Daca Hagi nu vine la nationala, Razvan Lucescu e favorit sa-i ia locul lui Daum. Contra ramane la Dinamo. Meciul Romaniei cu Cile va fi la PRO TV, marti, de la ora 21.



Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Contra poate pleca gratis de la Dinamo doar in Spania. Federatia trebuie sa plateasca daca vrea sa-l aduca in locul lui Daum. Contra si-a terminat vacanta si s-a intors la Dinamo.

O singura victorie are Romania cu Daum in ultimul an.

"Te intristeaza pentru ca nu e normal sa pierdem fiecare meci", spune Larie.

"Eu am auzit cuvinte foarte bune despre Olaroiu, nu am lucrat cu el, dar am inteles ca este unul dintre cei mai buni antrenori romani si pentru Romania cred ca ar fi cea mai buna alegere", mai spune Larie.