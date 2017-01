'Probleme cu Dinamo!? Vrajeala. Jucam cu 10 atacanti si cu Nita in poarta. Ne distram cu ei!" Planul anuntat de Becali. Ce se intampla cu echipa de start

Steaua trebuie sa joace in Champions League indiferent de sacrificiile pe care jucatorii trebuie sa le faca pana la sfarsitul sezonului, anunta patronul Becali.

Ovidiu Popescu va juca numai fundas dreapta, chiar daca postul sau de baza e la inchidere. Becali e sigur ca va da lovitura cu fotbalistul adus de la Timisoara. Nu-l vinde la vara. Il asteapta sa revina la mijloc. Becali ii ironizeaza si pe rivalii de la Dinamo. N-are nicio emotie in privinta titlului in Liga 1.

"N-avem solutii de jucatori sunt 21 de ani. Sacrificam postul de fundas dreapta, il tinem pe Ovidiu Popescu acolo. E mai important sa ajungi in Liga Campionilor decat sa cresti valoarea unui fotbalist cu cateva milioane. Un an de zile o sa joace acolo. N-avem ce face. Steaua nu are nicio problema in aparare pentru ca noi n-avem nevoie sa ne aparam. Si in tur am dominat fara sa avem acesti jucatori in atac.

Probleme cu Dinamo? Vrajeala. Putem sa jucam cu portarul si cu 10 atacanti ca sa ne distram cu adversarii. Cel mai bine e sa folosesti fundas sub 21 de ani. Regula asta U21 nu face bine fotbalului. Cred ca o sa iasa din sezonul viitor. Sau poate dupa aia, cu noul presedinte de la FRF!", a spus Becali la Sport.ro.