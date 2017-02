Primul turneu la care a fost invitata sa joace Steaua Armatei! Lacatus a confirmat discutiile cu doua cluburi

Proiectul Steaua Armatei prinde contur!

Dupa ce a anuntat ca va pune bazele noului club al Armatei, Marius Lacatus anunta un posibil turneu la care echipa CSA va participa alaturi de TSKA Sofia 1948 si AFC Wimbledon.

Culmea, toate sunt echipe noi, aparute dupa cazuri similare ca ale Stelei. TSKA a dat faliment si s-a unit cu Litex, in timp ce AFC Wimbledon este echipa formata de suporterii dezamagiti ca echipa lor a fost mutata in alt oras.



"Vom accepta invitatia cu mare placere in cazul in care timpul ne va permite", a afirmat Marius Lacatus pentru Sportal.bg.

Lacatus formeaza o echipa noua in aceste momente ce va fi inscrisa in toamna in liga a patra. CSA Steaua a renuntat la ideea de a mai cere sa ii ia locul echipei lui Becali in prima liga.