Primul jucator care pleaca de la Craiova, imediat dupa infrangerea cu Steaua. "Are o problema de familie"

Nuno Rocha pleaca de la Craiova.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

"Nuno Rocha nu vrea sa-ai prelungeasca intelegerea pentru noul sezon. Chiar in aceasta dimineata am avut o discutie cu el. Cu drag ar fi ramas, dar familia lui are alte probleme. Nu va pot spune mai multe, dar are o problema de familie ai 9 din 10 din oameni ar proceda la fel ca el", a declarat Marcel Popescu pentru Prosport.

Atacantul a fost trecut pe "linie moarta" de ceva timp, fiind in lotul trimis la echipa a doua, alaturi de Acka si Madson. Cei doi si-au reziliat deja contractele cu Craiova, iar Nuno Rocha a decis sa paraseasca si el echipa.

Craiova se mai poate desparti si de alti jucatori in aceasta vara, cel putin trei dintre ei fiind pe lista Stelei, Andrei Ivan, Baluta si Mateiu. Acestia au jucat aseara in infrangerea CSU in fata FCSB, scor 1-0.