Primul avertisment dupa ce Alibec a devenit OFICIAL jucatorul Stelei. "El era mai libertin pana acum la Astra"

Alibec e deja jucatorul Stelei.

Alibec este deja oficial jucatorul Stelei si va debuta in prima etapa din 2017. Acesta este marele semn de intrebare pentru 2017, daca va reusi sau nu sa se adapteze la rigorile echipei lui Reghecampf.

Alibec e sustinut de fostul sau coleg de lot, Tucudean, care considera ca fostul atacant al Astrei va face fata la Steaua daca se va adapta situatiei dificile din acest moment:

"Alibec o sa faca fata la Steaua, e un jucator bun, sper sa faca fata pentru ca vine intr-o perioada mai dificila decat era atunci cand am mers eu acolo. El la Astra este foarte libertin si facea ce vrea, dar la Steaua e mai multa militarie. Eu sper sa faca fata pentru ca l-am avut coleg si la lot", spune Tucudean.

Acesta considera ca altfel ar fi stat lucrurile si in cazul sau, daca era transferat definitiv la Steaua in mandatul lui Galca, si nu luat sub forma de imprumut din Anglia: "La mine ghinionul a fost ca am fost si imprumut. Daca eram transfer definitiv erau altfel treburile", spune acesta.