Prima reactie a lui Hagi dupa ce s-a dus la 6 puncte in fata Stelei in fruntea Ligii I!

Hagi traieste un moment fantastic la Viitorul. S-a dus la 6 puncte in fata Stelei in campionat.

Dupa victoria cu 3-0 in fata Pandurilor, Hagi a declarat:

"Meritam felicitari pentru prima repriza, nu pentru a doua. Am jucat un fotbal foarte bun, asa cum trebuie, am dominat, am avut o posesie foarte buna. Am marcat un gol foarte frumos care a fost anulat."

"In repriza a doua a fost un joc confuz, au avut si ei ocazii, am marcat si noi un gol. Fericirea e mare, mergem pe linia noastra, echipa arata bine, sunt multumit din multe puncte de vedere. Sper sa fim mai in forma de la meci la meci.

"Sunt putin dezamagit ca am avut putini suporteri in seara asta. Echipa joaca bine, la stadion sunt conditii bune si ma asteptam sa avem mai multi suporteri. Suntem acolo sus si sincer sa fiu, asteptam sa avem stadionul plin, cum a fost anul trecut. Daca nici la noi nu vin supoterii, e un mare semn de intrebare"

"Avem copii buni, mereu am zis ca se poate, dar e important sa fii organizat si sa muncesti si sa invetesti asa cum trebuie. Avem multi, nu sunt numai ei. Avem si linia a doua si linia a treia, jucatori care cresc in Academie."

"Avem o generatie foarte buna la 97-98-99 si ne vom bate cu o echipa mare de traditie, cu FC Porto, dintr-o tara care produce fotbalisti foarte buni, dar mergem acolo sa ne facem meciul si sa venim acasa invingatori."

"In campionat, suntem ultimii din play-off care avem o traditie in spate. Stim doar la juniori, la echipa mare nu stim. Cu noi, oricarei echipe ii va fi foarte greu. Pana sa ajungem un club mare este greu, dar drumul este bun”, a spus Hagi la DigiSport.