"Pleaca la o echipa buna din Europa!" Transformarea URIASA a lui Golofca dupa MASACRUL de la Steaua!

Catalin Golofca n-a rezistat decat 4 luni la Steaua.

Revenit la Botosani, mijlocasul ofensiv i-a impresionat pe antrenori si sefi. Patronul clubului, Valeriu Iftime, e sigur ca va da lovitura cu Golofca in vara. Dupa ce l-a vandut cu 400 000 de euro la Steaua, Iftime vrea sa faca din nou bani cu Golofca.

"Sunt convins ca va pleca la o echipa mai buna din afara in vara. L-am vazut schimbat la modul serios. A venit un fotbalist mai matur, mai atent la valorile lui. Nu cred ca a fost vreodata un participant la viata de noapte, eu il vad oricum schimbat, am mare incredere in el. E o valoare extraordinara de fotbalist, cred ca ne va ajuta foarte mult", a spus Valeriu Iftime la PRO X.