Performanta de senzatie pentru Academia lui Hagi! Cati pusti a trimis in Liga 1

Viitorul merge greu dupa titlul castigat in vara, dar Hagi are toate motivele sa astepte noi sezoane de succes in Academie.

Nu mai putin de 57 de jucatori trecuti prin Academie au ajuns sa joace in prima liga din Romania la Viitorul sau la alte echipe! 31 au fost crescuti in grupele de juniori ale centrului din Ovidiu, in timp ce 11 au ajuns la Viitorul de la alte echipe si au debutat in liga 1 sub comanda lui Hagi. Alti 15 fotbalisti trecuti prin Academie au ajuns ulterior la alte cluburi si au prins minute in prima liga.

Si nu e decat inceputul, promite Hagi. Dupa ce i-a dat pe Benzar, Nedlcu si Coman la Steaua, managerul Viitorului a anuntat: "Mi-au laut doar un deget. Pe ala MIC. Mai am inca 30!"

Cei 31 de jucatori crescuti in centrul de copii si juniori de la Academie care au debutat la Viitorul

- născut în 1991: Aurelian Chițu

- născuți în 1992: Romario Benzar, Alin Cârstocea

- născuți în 1993: Cristian Gavra, Alexandru Buzbuchi

- născuți în 1994: Ionuț Puțanu, Gabriel Iancu, Bogdan Țîru, Florin Tănase, Bogdan Mitache

- născuți în 1995: Mihai Bălașa, Ionuț Vînă, Alexandru Mitriță, Alexandru Tîrnovan, Robert Hodorogea

- născuți în 1996: Răzvan Marin, Florin Cioablă, Ciprian Perju

- născuți în 1997: Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Arpad Tordai, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica

- născuți în 1998: Ianis Hagi, Florinel Coman, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu

- născuți în 1999: Tudor Băluță, Alexandru Mățan, Denis Drăguș.



Ceilalți 11 jucători care au debutat în tricoul Viitorului în Liga I, dar care nu au fost crescuți în centrul de copii și juniori al Academiei Hagi: Florin Bejan, Alexandru Lazăr, Cristian Cristea, Sebastian Mladen, Claudiu Herea, Marius Albu, Andrei Vaștag, Alexandru Băluță, Ionuț Șerban, Sergiu Moga, Andrei Sava.

15 jucători care au trecut prin centrul de copii și juniori al Academiei Hagi au debutat în Liga I în tricoul altor echipe: Alexandru Tudorie (Oțelul Galați, debut în sezonul 2012/2013), Horia Crișan (Dinamo, debut în sezonul 2013/2014), Alexandru Vieru (Săgeata Năvodari, debut în sezonul 2013/2014), Cristian Raiciu (Concordia Chiajna, debut în sezonul 2013/2014), Valeriu Tiron (FC Botoșani, debut în sezonul 2014/2015), Robert Moglan (Oțelul Galați, debut în sezonul 2014/2015), Gabriel Deac (FC Voluntari, debut în sezonul 2015/2016), Cosmin Achim (FC Voluntari, debut în sezonul 2015/2016), Vasile Fernando Nicolae (FC Voluntari, debut în sezonul 2015/2016) Andrei Sin (ASA Tg. Mureș, debut în sezonul 2016/2017), Bogdan Dănăricu (Pandurii Tg. Jiu, debut în sezonul 2016/2017), Ronaldo Deaconu (ASA Tg. Mureș, debut în sezonul 2016/2017), Ionuț Panțîru (CSM Poli Iași, debut în sezonul 2016/2017), Robert Grecu (FCSB, debut în sezonul 2017/2018), Iulian Carabela (Juventus București, debut în sezonul 2017/2018).

Sursa: FCViitorul.ro