"Pentru mine nu joaca numele! Ne mai trebuie 4 jucatori!" Ce spune Iordanescu dupa ce l-a luat pe Le Tallec

Astra a reusit sa-l aduca pe Anthony Le Tallec, fost jucator al lui Liverpool. Edi Iordanescu anunta ca mai vrea jucatori.

Cel putin 4 fotbalisti noi isi doreste Edi pentru noul sezon. Chiar daca obiectivul impus de conducere a fost reconstructia echipei, Iordanescu nu vrea sa ignore rezultatele.

"Am inteles inca de la inceput ca va fi un an dificil pentru Astra. Obiectivul meu principal este reconstructia. In paralel, imi doresc insa si rezultate. Este o provocare foarte mare sa construiesti de la zero. Au plecat multi jucatori, doar 3-4 au mai ramas din lotul care a incheiat sezonul trecut. Am facut multe improvizatii in cantonamentul din Slovenia. Mai avem nevoie de patru jucatori ca sa acoperim posturile deficitare. Am reusit un transfer cu nume, dar pentru mine nu joaca numele. Le Tallec e un fotbalist cu experienta. Ne mai trebuie cam 4 jucatori ca sa avem un lot OK!", a spus Iordanescu la Dolce Sport.