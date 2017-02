Patronul CSU Craiova la DNA! E martor intr-un dosar cu un prejudciu de MILIOANE

Mihai Rotaru a fost audiat azi de procurorii anticoruptie.

Rotaru are calitatea de martor intr-un dosar care ancheteaza plata unor despagubiri ilegale de catre ANRP. Prejudiciul estimat este de 6 milioane de euro. Conform actelor, banii au ajuns la sora milionarului. De aceea, Rotaru este pentru moment doar martor in ancheta.



Rotaru a mai fost arestat preventiv pentru o presupusa mita in valoare de 600 000 de euro intr-un alt caz legat tot de despagubiri.