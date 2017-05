PARTY Petre loveste iar! Poza rusinoasa facuta dupa meciul cu Steaua - FOTO ULUITOR

Monaco - Juventus, de la 21:45 la ProTV

Bucurati-va de fotbal! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United! Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Patrick Petre a fost in centrul unui adevarat scandal in urma cu putin timp, cand s-a imbatat in avionul nationalei alaturi de inca 3 colegi. Petre si petrecaretii au fost sanctionati de conducere, insa micutul jucator nu a invatat nimic din ultimul "derapaj".

Acesta s-a pozat dupa victoria cu Steaua, 2-1, alaturi de un fan dinamovist care avea un fular pe care scria "M*** Steaua".

Dinamovistul a citit alaturi de fan mesajul de pe fular inainte sa se pozeze, fiind de acord cu mesajul transmis, avand chair si un dialog "prietenesc" cu acesta.

Intr-un campionat in care fotbalul ramane mereu dator, fotbalistii si antrenorii incep sa aiba tot mai multe derapaje de acest fel. Sumudica a fost amendat cu 50.000 de euro de conducere pentru ca a cantat in vestiar impotriva Stelei dupa calificarea in primavara europeana, insa apoi conducerea l-a iertat.

E greu de crezu ca jucatori ca Sergio Ramos sau Pique, care traiesc la maximum cea mai mare rivalitate din lume, Real - Barca, s-ar afisa cu mesaje ce acest gen!