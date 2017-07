PANICA pentru stelisti, a pornit ALARMA in oras! Ce s-a intamplat

Jucatorii Stelei au avut emotii in aceasta dimineata.

Autoritatile au pornit alarma in tot orasul pentru o simulare de securitate. Staff-ul Stelei a primit asigurari ca antrenamentul poate fi desfasurat conform programului, asa ca jucatorii s-au pregatit fara probleme.



Steaua joaca maine al 3-lea test al verii, impotriva lui Beveren, de la ora 19:00. Echipa lui Dica mai are apoi un singur amical, cu Oostende, vineri seara. Steaua se intoarce sambata la Bucuresti si se va pregati in Romania pana la startul campionatului, programat in weekendul 15-16 iulie.