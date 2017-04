Ovidiu Popescu OUT, Alibec 50%. "Si-a revenit dar nu stiu daca riscam cu el. Harlem e pregatit 100%"

Steaua joaca la Craiova, duminica seara.

Alibec s-a accidentat in meciul cu Astra, fiind schimbat in minutul 35 dupa ce a dat doua goluri si o pasa de gol. Acesta a resimtit dureri la inghinali iar Reghecampf nu a dorit sa riste cu el, mai ales ca scorul era unul confortabil pentru Steaua.

Antrenorul Stelei a explicat care sunt sansele ca Alibec sa joace cu Craiova:

"Nu avem decat o singura problema de lot, Ovidiu Popescu, Alibec se antreneaza normal. Cred ca am facut bine ca l-am schimbat foarte devreme si nu are parte de o accidentare foarte grava. Pentru noi e bine ca se antreneaza si s-ar putea sa contam pe el. Vom vedea ce decizie luam maine, avem un jucator pregatit total, Harlem, dar e important ca Denis sa fie bine tot acest sezon.", a spus Reghecampf in conferinta de presa.

Cum ar putea arata Steaua cu Craiova:

Nita - Pleasca, Tamas, Balasa, Momcilovic - Muniru, Pintilii - Enache, Tanase, De Amorim - Gnohere