Omul din spatele plecarilor de MILIOANE din Liga 1! Ce crede despre viitorul nationalei

Belgianul Verkempinck i-a ajutat pe Stanciu, Marin si Rotariu sa ajunga la cele mai mari echipe din Belgia.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Asistentul lui Daum la nationala recunoaste ca a fost consultat de Anderlecht, Brugge si Standard. Cluburile din Belgia au adus aproape 15 milioane de euro in Liga 1 in ultimele 6 luni.

"Eu nu sunt agent de jucatori, dar e adevarat ca am dat sfaturi. Daca un club ma suna si vrea sa stie daca un jucator este bun, bineinteles ca ii voi sustine pe jucatorii romani. E bine nu doar pentru nationala, e bine pentru fiecare dintre ei. Toata lumea are de castigat. Razvan Marin e foarte fericit, se adapteaza foarte repede.

Am auzit ca are si familia acolo, asta e foarte important pentru un baiat tanar care ajunge intr-o tara straina. Trebuie sa aiba familia cu el pentru ca e foarte tanar, are doar 20 de ani!", a spus Verkempinck pentru Dolce Sport.