Omul care i-a oprit pe olteni, Kuku de la Botosani n-o sa uite niciodata ziua in care a venit in Romania VIDEO

Nigerianul Kuku joaca alaturi de romanul Cucu.

Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Omul care i-a oprit pe olteni, Kuku de la Botosani n-o sa uite niciodata ziua in care a venit in Romania. A fost pacalit ca va semna cu o echipa mare si a ajuns in liga a 4-a.

Nigerianul Kuku a venit in Romania la 17 ani. I s-a promis un contract in liga 1, dar s-a trezit la o echipa de judet.

"Era o minciuna, m-a mintit si m-a lasat in liga a 4-a! Cand am venit in Romania in primele 2 saptamani eu am zis ca ma duc acasa, ca nu este nimic aici", spune Kuku,

3 ani mai tarziu, Kuku i-a dat gol Stelei la Tg Mures. Acum e la Botosani si tocmai a batut-o pe Craiova.