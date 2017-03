Omul ANTI-DERBY! Tamas lipseste la Steaua - Dinamo insa stelistii se bucura. Nu au castigat cu el in teren

Tamas are 16 derby-uri, doar 2 victorii.

Tamas are 16 meciuri Steaua - Dinamo, 8 din postura de dinamovist si 8 din postura de stelist. Acesta are insa doar 2 victorii in toate aceste meciuri, in 2009 marcand singurul gol in victoria lui Dinamo in fata Stelei.

De cand este la Steaua, Tamas nu a mai castigat niciun derby, avand 5 egaluri si 3 infrangeri. Fundasul este suspendat pentru meciul direct de etapa viitoare, dupa ce a primit cartonas rosu in meciul cu Viitorul.

Meciurile lui Tamas contra lui Dinamo, ca stelist:

3 martie 2016 - Dinamo 0-0 Steaua

6 martie 2016 - Dinamo 1-1 Steaua

10 aprilie 2016 - Steaua 1-1 Dinamo

20 aprilie 2016 - Steaua 2-2 Dinamo

20 august 2016 - Steaua 1-1 Dinamo

30 noiembrie 2016 - Dinamo 3-1 Steaua

21 decembrie 2016 - Dinamo 4-1 Steaua

1 martie 2017 - Steaua 1-3 Dinamo