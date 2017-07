OFICIAL! Steaua l-a transferat pe tanarul Andrei Vlad de la Craiova: "E un club urias!"

Steaua a anuntat oficial transferul portarului Andrei Vlad, portarul rebel de la CSU Craiova.

La 18 ani, Vlad a rupt contractul cu Craiova si risca sa fie suspendat chiar si 24 de etape. Becali s-a inteles insa cu Mihai Rotaru pentru a plati suma de 400.000 de euro de euro si un procent dintr-un transfer viitor. Jucatorul e incantat ca a semnat cu Steaua.

"Acest transfer este un pas foarte important in viata mea, deoarece Steaua este un club urias. Imi doresc sa ma acomodez cat mai repede si sa ma impun la aceasta echipa, chiar daca de acum incolo voi avea langa mine cei mai buni portari din Romania!", a declarat Vlad pentru www.steauafc.com.

Andrei Vlad este un portar de perspectiva al fotbalului romanesc, nascut pe 15 aprilie 1999, la Targoviste. Acesta a inceput fotbalul la CSS Targoviste, iar in 2015 a ajuns la grupele de copii si juniori ale celor de la CS Universitatea Craiova. Dupa ce s-a pregatit, in sezonul 2016-2017, alaturi de prima echipa, acesta a debutat in Liga I, intr-o partida cu FC Viitorul, din finalul play-off-ului. A aparat la toate categoriile de varsta la echipa nationala, iar in prezent este unul dintre jucatorii de baza ai Romaniei U19.