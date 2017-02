OFICIAL | Marian Pleasca, la prima fotografie in tricoul Stelei. Fundasul a semnat contractul

Steaua l-a prezentat oficial pe Marian Pleasca (27 de ani).

Steaua a anuntat prin intermediul unui comunicat sosirea lui Marian Pleasca, jucator in varsta de 27 de ani, care a semnat din postura de fotbalist liber de contract. Pleasca a jucat ultima oara la Pandurii.

Comunicatul Stelei

Bine ai venit, Marian Pleasca!

FC Steaua Bucuresti anunta ca l-a transferat pe Marian Pleasca, fostul jucator al celor de la CS Pandurii Targu-Jiu.

Fundasul dreapta in varsta de 27 de ani a semnat un contract valabil pana la sfarsitul actualului sezon, cu optiune de prelungire si va purta tricoul cu numarul 13.

Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!

In alta ordine de idei, fundasul stanga Dan Popescu a fost imprumutat la CS Concordia Chiajna pana la sfarsitul acestui sezon. Clubul nostru ii multumeste si ii ureaza mult succes la noua echipa!

Marian Pleasca s-a nascut pe 6 februarie 1990, la Caracal si a inceput fotbalul la Centrul de Copii si Juniori al celor de la CS Pandurii Targu-Jiu. Dupa ce a debutat pentru prima echipa in 2010 a fost imprumutat, pentru o scurta perioada de timp, la Minerul Lupeni, iar de la sfarsitul lui 2010 si pana in decembrie 2016 a facut parte din lotul Pandurilor, pentru care a jucat in 92 de partide oficiale si a inscris 3 goluri. Marian a avut si o selectie la echipa nationala, bifand cateva minute in amicalul pierdut de Romania in Belgia, scor 1-2, in 2011.