Oferta pusa de Becali pe masa pentru Gnohere. "Ieri am vorbit cu el, i-am zis ca vine cand vrea la Steaua"

Vezi anuntul facut de Becali.

Steaua negociaza pentru Gnohere insa lucrurile sunt blocate in 100.000 de euro. Atacantul i-a cerut 15.000 de euro pe luna lui Becali, lucru cu care patronul Stelei a fost de acord, insa apoi a venit cu inca o pretentie, 100.000 de euro prima de instalare.

"Eu nu am nicio ambitie cu Dinamo, daca vrea Gnohere sa vina bine, daca nu, nu. Baiatul mi-a spus sa zica asa, sa ii dau 15.000 pe luna si 100.000 la semnatura, vin. Am vorbit eu personal cu el, nu va mint. Am vorbit ieri cu el, e in ultimele 6 luni.", a spus Becali la Digi.

Patronul Stelei nu vrea insa sa plateasca prima de instalare, asa ca sansele ca Gnohere sa vina la Steaua in aceasta iarna sunt destul de mici.