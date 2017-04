'O sa-i maresc salariul, ce sa fac? E NEDREPT ce i se intampla la Steaua!" Anuntul INCREDIBIL al lui Becali despre un jucator

Becali e multumit de Bizonul Gnohere si vrea sa-i mareasca salariul, desi nu e nici macar titular!

13:30 Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Becali cauta o solutie pentru a-l face fericit pe francez. Patronul Stelei nu crede totusi ca valoarea atacantului adus de la Dinamo e peste cea a lui Alibec, asa cum declarase aseara, dupa meciul de la Craiova.

"Am spus si eu asa, m-am gandit ca aude familia lui si ii spune, sa se simta bine. Are valoare, mi-e mila de el, imi pare rau de el. Ce mangaiere sa-i dau, cu ce sa-l consolez? O sa-i dau bani in plus, nu stiu... El are valoare si e tot timpul rezerva! Nu e corect, nu e drept!", a spus Becali la Sport.ro.