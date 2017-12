O parte din Messi! Ivan, aparitie surpriza la Bucuresti! Ce a spus de transferul la FCSB

Andrei Ivan asteapta sa dea lovitura in Rusia dupa anul nou.

Folosit putin in toamna la Krasnodar, Ivan nu-si doreste sa revina nici macar sub forma de imprumut in Liga 1. Ivan ar accepta sa joace doar la Craiova, daca fosta sa echipa se intelege cu rusii. Ivan exclude varianta Steaua. Inainte de sarbatori, atacantul si-a schimbat look-ul: acum seamana cu Messi! :)

"As lua toata echipa de la Craiova in Rusia, daca ar fi dupa mine. Nu vreau sa ma intorc in Romania, sunt plecat abia de 6 luni. Vreau sa ma impun in Rusia. M-am acomodat, imi place orasul, ma simt foarte bine. Imi mai trebuie putin timp sa prind incredere in mine. Am invatat si limba. Pentru mine, in Romania exista doar Universitatea Craiova. De ce sa accept o alta oferta? Sunt la Krasnodar, imi e foarte bine acolo. Nu e vorba ca eu as refuza Steaua, o sa o refuze cei de la Krasnodar. Momentam nu vreau in Romania!", a spus Ivan pentur PRO TV.