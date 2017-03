'Nu vin acolo nici pentru 5 milioane de euro!' Sumudica, SUBIECT NATIONAL dupa ce a refuzat negocierile

Zamalek din Egipt e prima echipa din strainatate care l-a cautat. Sumudica e insa dezamagit de zvonurile aparute la Cairo. Sefii clubului l-au anuntat ca trimit o oferta ca sa-l ia chiar de acum, insa nu si-au tinut promisiunea.

"Nu mai vreau sa mi se foloseasca numele. Am vorbit cu cineva acum o luna, mi-a spus ca-mi va trimite oferta. Nu ma duc in Egipt, e raspunsul meu final. Respect tara si pe Zamalek, dar nu-mi plac promisiunile neonorate", a spus Sumudica pentru FilGoal.

Contactat apoi de KingFut, Sumudica a spus ca nu are de gand sa discute cu Zamalek nici daca egiptenii ii promit 5 milioane de euro salariu anual!



Romanian manager Marius Sumudica assures me he will never join @ZSCOfficial, not even for $5M/year..