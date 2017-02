'Nu sunt inteligent, dar gandesc iute! NIMENI nu imi e superior!' Declaratia senzationala a lui Hagi

Viitorul e prima in Romania. Hagi poate da lovitura dupa un sezon fantastic alaturi de pustii din Academie.

Hagi e convins ca munca va face diferenta si anunta ca nu se teme de niciun adversar. Vrea sa le transmita si jucatorilor aceeasi mentalitate.

"Cand muncesti si faci lucrurile cum trebuie trebuie sa reusesti. Am investit energie, timp, sacrificii si bani, dar am castigat un lucru. M-am facut un bun antrenor, asa cred eu. Am castigat credibilitate, tot ce am facut se vede! Eu nu vorbesc, eu muncesc. Asta e destinul meu, sa muncesc. De acum incolo, munca va face diferenta. Daca o sa continuam asa, o sa crestem viteza de joc. O au grea cu noi! Cine nu face performanta adevarata, cine nu are foame, nu poate juca la noi. Nu ma cert cu nimeni, dar trebuie sa dovedim maine ca suntem mai buni ca azi.

Nu ma consider inferior niciunui antrenor din toata lumea. O sa vina cineva sa spuna ca ma laud. Am jucat fotbal la nivelul cel mai mare, am fost acolo, cu cei mai buni. Cred ca sunt bun pentru ca sunt creativ. Citesc meciul, am niste calitati. Sunt iute la minte. Nu sunt inteligent, sunt iute, anticipez. Echipa mea de aia marcheaza goluri, e mai iute ca celelalte", a spus Hagi.