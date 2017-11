"Nu ne intereseaza Nemec!" Anuntul facut de CFR Cluj inaintea meciului cu Dinamo! Surpriza pregatita de Dan Petrescu

Sebastian Mailat ar putea sa debuteze chiar in acest weekend pentru CFR Cluj.

CFR Cluj continua sa construiasca o echipa care sa se lupte la titlu - dupa ce a adus aproape un intreg lot in vara, clujenii au mai facut 2 achizitii pentru a doua parte a sezonului: Costache si Mailat. Cel de-al doilea ar putea sa debuteze chiar in weekend conform presedintelului celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan. Litigiul lui Mailat cu ACS Poli este de domeniul trecutului.

"Nu a fost Nemec pe lista noastra si nu e de interes. Nu ne-am gandit la Nemec, ne-am gandit la alti jucatori. La Costache, pe care l-am si luat. L-am luat si pe Mailat, care si azi la antrenament mi-a placut foarte tare, are executii bune si a fost si el implicat la antrenament. Mailat este legitimat si are drept de joc" a spus Iuliu Muresan pentru Telekom Sport.

Adversar in urmatoarea etapa va fi chiar antrenorul din sezonul trecut, Vasile Miriuta, cel caruia Dan Petrescu i-a luat locul in vara.



"Nu stiu daca va fi lumea la stadion, oricum se joaca in Stefan cel Mare. Cu Miriuta suntem in relatii bune, acum saptamana asta nu vorbim, ca niciodata nu facem asa ceva" a mai spus Muresan.