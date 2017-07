"Nu ne facem de ras cu Milan!" Oltenii, in fata unui meci urias: "Cand eram copil, imi doream sa joc la AC Milan!"

Craiova o intalneste joi seara pe AC Milan, in turul 3 Europa League.

Alexandru Baluta le promite suporterilor ca vor iesi cu capul sus din dubla cu AC Milan.

"Ne asteapta un meci foarte greu, dar si foarte frumos in acelasi timp. Va fi o super atmosfera, ne dorim ca suporterii sa ne impinga de la spate."

"Avem emotii, este debutul nostru in Europa, dar trebuie sa intram cu devotament si sa credem in noi."

"Sunt sigur ca nu ne vom face de ras.", a spus Baluta.

Mijlocasul italian Fausto Rossi, achizitia Craiovei in aceasta vara, spune ca AC Milan este echipa cu care a tinut in copilarie.

"Este o partida speciala, vom incerca sa facem un meci bun. . Si pentru mine e ceva special, sunt italian si joc impotriva lui Milan. Am jucat impotriva lui Milan si cand am fost in Italia. Pentru mine, e cea mai mare echipa din Italia, imi doream sa joc la Milan cand eram copil. Putem face un joc bun, daca vom evolua fara presiune."