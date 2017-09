"Nu meritam sa pierdem jocul asta!" Pariul din vestiarul Astrei: "I-am zis ca o sa ajunga la nationala in 6 luni"

Dinamo 1-1 Astra | Iordanescu e multumit dupa egalul obtinut pe terenul lui Dinamo. Antrenorul Astrei spune ca era convins ca evolutiile lui Alex Ionita il vor aduce la nationala.

"Daca pierdeam jocul, era nemeritat. Stiam ca se vor confrunta doua echipe care veneau dupa infangeri si ca suntem destuli de fragili. Imi felicit jucatorii ca nu au cedat. Au crezut ca nu vor pleca invinsi de aici. In prima repriza am controlat jocul din punctul de vedere al initiativei.

In repriza a doua, Vasile a schimbat sistemul, noi ne-am pierdut si n-am reactionat prea bine. Am reusit sa aducem un punct meritat si liniste pentru doua saptamani. Am facut pariu cu Ionita, i-am zis ca va ajunge in 6 luni la echipa nationala. Am incredere in el, sper sa vina si alte convocari pentru jucatorii de la Astra", a spus Iordanescu la Digisport.