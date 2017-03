"Nu e vorba de invidie!" Reactia lui Reghecampf dupa ce Becali i-a dublat peste noapte salariul lui O. Popescu

Reghecampf a vorbit despre meciul cu Viitorul.

"E prima data cand jucam cu Viitorul la egalitate de puncte, nu mai conteaza nimic din trecut, important e sa castigam, cred ca asta conteaza pentru ambele echipe. Cand joaca locul 1 cu locul 2 e mereu un derby. Toate cele 6 echipe pot castiga campionatul, e o diferenta mica de puncte intre locuri.

Avem cativa jucatori care au nevoie de cateva zile libere, vom profita de aceasta pauza cu nationala. De Amorim de exemplu are un copil de 2 saptamani si nu a apucat sa il vada, va pleca sa isi vada familia.

Nu stiu nimic despre Deac si nu vreau sa vorbesc despre un jucator aflat in lupta cu noi.

Sunt sigur ca si ceilalti jucatori vor fi motivati de aceasta dublare de contract a lui Ovidiu Popescu. Nu au de ce sa fie indivie sau ceva de genul asta, vor fi motivati, iar Ovidiu va ramane la fel de motivat, e un copil foarte bun care munceste bine. Mereu cand apare un jucator talentat mai tanar acesta va fi fortat, e in interesul echipei.

Florin trebuie sa apere foarte bine in continuare, sa ramana in cercul echipei nationale, iar cand va fi nevoie de el va fi chemat. Cred ca Pantilimon, chiar daca nu trece printr-o perioada buna, e important pentru grup.", a spus Reghecampf in conferinta de presa.