"Nu ai in fiecare zi sansa de a-l prinde pe Dan Petrescu!" CFR confirma negocierile si plecarea lui Miriuta

Bogdan Mara, cel care face parte din noua organigrama a celor de la CFR Cluj, a confirmat informatia ProTV cu privire la venirea lui Dan Petrescu pe banca fostei campioane. Mara a explicat si motivele pentru care se renunta la Vasile Miriuta, cel care era confirmat in urma cu cateva zile.

”Sunt discutii avansate, dar intr-o proportie mare ne vom intelege sa vina la CFR pentru urmatoarele sezoane. Noul patron, odata cu iesirea din insolventa, si-a dorit altceva. Vasile Miriuta, caruia ii multumim pentru tot ce a facut pentru echipa, este inca sub contract, pentru ca totul s-a petrecut foarte repede.



Noul patron si-a dorit un nou antrenor cu experienta la acest nivel mult mai mare decat are Vasile, un antrenor care a castigat campionatul, plus ca nu ai in fiecare zi sansa de a-l prinde pe Dan Petrescu liber de contract si disponibil sa vina la echipa ta, mai ales in Romania. Nu va fi doar o lovitura de imagine, ci si una pentru valoarea lui ca antrenor.



Legat de Miriuta, el nu are nicio vina si nici nu exista alte motive. Vasile ramanea antrenorul daca echipa nu iesea din insolventa. De fapt, dupa decizia Tribunalului am stat de vorba cu noul Consiliu de Administratie, cu noul patronat si am avut la consluzia ca putem pleca la un nou proiect.



Obiectivul pentru primul sezon va fi acela de a construi o echipa competitiva si de a ne califica in play-off. Nu vrem sa ne grabim, vrem sa construim pas cu pas. Nici daca-l aduci pe Mourinho si multi jucatori nu ai garantia performantei de la inceput.



iscutiile cu Dan Petrescu nu au fost premeditate. Ele au inceput la cateva ore dupa ce am aflat ca s-a terminat cu insolventa si dupa ce patronul ne-a spus ca vrea mai mult daca se poate.



Apoi, din anoul al doilea obiectivul va fi clar titlul. Cat despre Gica Popescu, nu e nimic adevarat. Razvan Zamfir, da, este la CFR, dar nu in calitate de angajat, ci de colaborator in timp ce Iuliu Muresan va ramane presedinte” a spus Bogdan Mara pentru Digi Sport.