"Neymar din Sudan" joaca in Romania si viseaza sa ajunga la Steaua: "Toata lumea isi doreste asta"

Pustiul n-a fost niciodata in Sudan !!

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Yasin Hamed a debutat la 16 ani in liga intai, la Mures si s-a transferat la Pandurii. Mama lui Yasin e romanca, iar tatal lui a venit din Sudan sa studieze in Romania. N-a mai plecat de aici. "Imi place foarte mult de Neymar de la Barcelona" spune Yasin.



Steaua si apoi un transfer afara - la asta viseaza pustiul.



"Toata lumea isi doreste sa ajunga la Steaua, daaa' as vrea sa plec cat mai repede din tara. Nu-mi place fotbalul de aici" mai spune Yasin.