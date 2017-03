N-a dat NICIODATA gol cu capul! De ce a ajuns Alibec sa bata cornere la Steaua :)

Becali s-a suparat ca Alibec e pus sa bata cornere si lovituri libera din lateral de cand a venit la Steaua.

Explicatia optiunii lui Reghecampf pare insa destul de simpla. Niciunul dintre cele 41 de goluri marcate de Alibec in cariera pentru echipe din Liga 1 n-a venit dupa o lovitura de cap! Gazeta Sporturilor scrie ca problema e una cu adevarat serioasa la Steaua. Niciun atacant de-al ei n-a mai dat gol cu capul din sezonul 2014-2015! In primavara lui 2015, Rusescu inscria cu o lovitura de cap la 4-1 cu Viitorul. In acest campionat, jucatorii Stelei au 3 goluri cu capul date de Momcilovic, De Amorim si Moke. In liga 1, cel mai bine dau cu capul Dinamo si CFR Cluj. Ambele au cate 7 goluri inscrise astfel.