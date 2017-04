Mutarile care ii fac loc lui Alibec! Unul dintre cluburile care il pot lua pe roman, obligat "sa vanda pentru a evolua"

Denis Alibec este piesa numarul 1 a Stelei pentru export la finalul sezonului. Atacantul sosit in luna ianuarie de la Astra a marcat 6 goluri in 9 meciuri, iar patronul Becali spune ca a primit deja o oferta din Anglia.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Pe langa interesul misterios venit din Anglia, de Alibec ar urma sa se intereseze, dupa cum noteaza publicatia belgiana Voetbal Niewus, si AS Monaco.

Becali a dezvaluit ca a primit deja o oferta de 10 milioane de euro pentru varful in varsta de 26 de ani, insa a refuzat, dorind ca la finalul stagiunii sa obtina poate chiar cu 50% mai mult.

Chiar daca nu a dat numele echipei, variantele nu sunt totusi multe. Intre formatiile care ar putea fi interesate de roman sunt cele doua care vor promova direct din Championship in Premier League, respectiv Newcastle si Brighton & Hove, dar si Crystal Palace ori Southampton.

Cum devine Newcastle o varianta plauzibila

O echipa de traditie, cu buget semnificativ si cu un antrenor "cu nume", Rafa Benitez, Newcastle nu duce lipsa de atacanti valorosi. In acest sezon, Newcastle da al doilea golgheter al Championship, Dwight Gayle marcand 22 de goluri in 31 de meciuri (cel mai bun marcator are 25 reusite). Iar pe langa Gayle, Newcastle ii mai are pe spaniolul Ayoze Perez, sarbul Alexandr Mitrovic, dar si pe veteranul irlandez Daryl Murphy.

Totusi, promovarea ar putea face ca Newcastle sa fie nevoita sa isi schimbe strategia. John Carver, fost secund al "Cotofenelor", a spus pentru cel mai important site dedicat lui Newcastle, TheMag.co.uk, ca formatia din nordul Angliei ar putea fi nevoita sa vanda cel putin un fotbalist in vara, pronuntand numele golgheterului Dight Gayle.

"Newcastle trebuie sa vanda! Sigur, sunt de acord, nu prea are sens, pentru ca Dight Gayle este un jucator de calitate. Insa in momentul in care iei 20 de milioane de euro pe un jucator, poti gasi un inlocuitor de top cu bani mai putini. Nu este exclusa nici vanzarea unor fotbalisti ca Mitrovic ori Perez, care nu sunt titulari in acest moment", a explicat fostul secund.

Pe de alta parte, Newcastle va incasa si o suma uriasa pentru promovarea directa in Premier League, ceea ce i-ar asigura un buget important de transferuri.

"Rafa (n.r Rafael Benitez) ar putea chiar sa il vanda pe Gayle. Daca cineva ofera 20 sau 25 de milioane de euro, poate chiar 30, acest lucru nu este exclus. In astfel de cazuri, esti nevoit sa vinzi pentru a evolua", a explicat Steve Stone si pentru Radio Five Live.