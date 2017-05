"Ii multumesc sotiei ca m-a lasat sa investesc!" :) Viitorul, VIATA dupa titlu. Unde va juca in preliminariile Champions League

Hagi viseaza la topul european dupa ce a luat titlul in Liga 1!

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Antrenorul Viitorului spune ca isi doreste sa faca performanta si in Champions League. Ii multumeste sotiei si confirma ca echipa sa va trebui sa se mute pe un alt stadion pentru grupe, in cazul calificarii.

"Nu vreau sa fiu aici cel mai bun, vreau in Europa sa fiu cel mai bun! Acolo vreau sa fiu eu cel mai bun! Pentru asta muncesc. De ce sa nu vreau mult? Sunt la fel ca ei! Chiar daca ma calific in Champions League sau Europa League nu pot sa joc la Constanta si e pacat. Se poate face stadion, se pot face multe lucruri aici. Sotia mea mi-a dat voie sa investesc, are un mare merit pentru tot ce se intampla acum", a spus Hagi.

O delegatie UEFA urmeaza sa inspecteze terenul Academiei Hagi. Cel mai probabil, Viitorul va primi acordul Federatiei Europene pentru a juca pe teren propriu in preliminarii. In cazul calificarii in grupe, Hagi se muta la Bucuresti. National Arena e varianta cel mai la indemana pentru campioana Romaniei in acest moment.