Mititelu, FCSB, brutaria sau Dosarul Transferurilor 2! Cele 10 "bombe" care stau sa explodeze in fotbalul romanesc

In fotbalul romanesc nu te plictisesti. Plangi, razi, suferi, platesti, esti mintit, mori, dar nu te plictisesti niciodata. Pe fondul gravului deficit financiar si al unor probleme cu legea, care ne „fugaresc” de ani de zile si ameninta sa ne ajunga din urma, anul 2017 se poate anunta unul important in privinta schimbarilor la care putem fi martori. Sport.ro va prezinta cateva dintre „bombele” care risca sa ne explodeze in brate in viitorul apropiat.

1. Fotbalul romanesc poate intra in colaps

Adrian Mititelu a castigat, in iunie 2016, procesul in cazul dezafilierii FC Universitatea Craiova, iar suma uriasa ceruta drept despagubire ar putea baga fotbalul romanesc in faliment. Instanta a decis ca FRF, LPF si conducatorii celor doua entitati sportive din acel moment, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir, trebuie sa ii achite acestuia in solidar suma de 1.084.592.000 de lei (aproximativ 240 de milioane de euro) drept despagubiri. Chiar daca Curtea de Apel, acolo unde dosarul este pe rol, va dicta ca despagubirea sa fie de doar 10% din cea initiala, asta inseamna ca toate conturilor celor patru, plus bunurile mobile si imobile, inclusiv Casa Fotbalului sau sediul LPF din strada Alexandru Vitzu, vor fi blocate pana la recuperarea integrala a prejudiciului. De asemenea, toate celelalte cluburi din Liga 1 pot avea activitatea blocata pe termen nedefinit daca nu isi vor primi banii din drepturile tv. De altfel, in acest moment judecatorul a mentinut sechestrul asigurator pe bunurile lui Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, dar si ale FRF si LPF.

2. FCSB se poate desfiinta

Dupa ce a castigat marca "Steaua" in instanta, CSA Steaua a reusit sa il blocheze pe Gigi Becali sa mai foloseasca acest nume si sa fie scos din Registrul Comertului. De asemenea, pentru folosirea ilegala a marcii in intervalul 2004-2014, CSA solicita daune de 36.826.310 euro - suma stabilita de un evaluator. De altfel, Armata a notificat, in iulie 2016, atat clubul lui Becali, cat si FRF si LPF, ca folosesc abuziv numele Steaua si ca, daca nu se vor supune sentintei definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 3 decembrie 2014, se expun unui proces. Demersul a facut ca Becali sa schimbe definitiv numele clubului sau in FCSB la inceputul acestul an. Daca CSA va avea castig de cauza, atunci fie clubul din Liga 1 va inceta sa existe, pentru ca va fi executat silit de toate bunurile sale (jucatori, terenuri, cladiri, masini, bani din conturi etc.), fie va fi preluat locul in prima liga in contul datoriei. In ambele cazuri, Becali va trebui sa se orienteze catre o alta echipa, cele mai probabile destinatii fiind Astra Giurgiu (L1), FC Voluntari (L1), Concordia Chiajna (L1), Juventus Bucuresti (L1), Metaloglobus (L2) sau orice alt club din jurul Bucurestiului de care un patron sau primarie vrea sa scape. „La procesul cu despagubirile e mare problema, da. Acolo, daca zic ca asa e, gata, s-a terminat. Insolventa si faliment. Dar imi iau alta echipa. Eu nu mai dau bani pana nu se rezolva problemele juridice. Sau o sa investesc intr-o echipa de Liga a 2-a, cumpar jucatorii acolo si ii imprumut la Steaua. Sau ma duc la Astra si am si stadion si iau campionatul si ma duc in Champions League. Acum nu mai conteaza coeficientul, ala conteaza doar in grupe. Si le demonstrez eu cine e si Becali!”, isi dezvaluia Becali planul in ianuarie 2017.

3. Dragomir si Sandu pot ajunge la „brutarie”

In acelasi proces al dezafilierii Universitatii Craiovei, Tribunalul Bucuresti a decis ca Mircea Sandu si Dumitru Dragomir sa primeasca cate 3 ani de inchisoare cu suspendare. Conform sentintei, instanta obliga inculpatii (Mircea Sandu, FRF, Dumitru Dragomir si LPF) sa achite catre partea civilă (SC FC Universitatea Craiova SA) 1.084.592.000 de lei (peste 240 de milioane de euro), plus dobanda legala din momentul in care sentinta va ramane definitiva. De asemenea, acestia vor trebui sa achite catre ANAF 10.527.634 lei, plus dobanda legala de la ramanerea definitiva a hotararii. FRF si LPF au mai primit si amenzi penale de cate 370.000 de lei fiecare. Decizia Tribunalului nu este definitiva, Sandu şi Dragomir au facut recurs, dar verdictul este inca cu deznodamant incert, cei doi putand fi condamnati la inchisoare cu executare. De altfel, in jurul lui Dragomir se strange un lat invizibil, dupa ce in urma cu o saptamana el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile intr-un dosar in care este acuzat de procurorii DNA de luare de mita si complicitate la spalare de bani, in cazul vanzarii drepturilor tv pentru Liga 1, organizate in 2008. Adica ar fi intrat in afaceri si a fost platit de operatorul de cablu care a castigat licitatia si a televizat meciurile intre 2008 si 2011. De altfel, el are doua condamnari date de Tribunalul Bucuresti si este foarte dificil sa nu primeasca inchisoare cu executare, in conditiile in care risca cel putin 3 condamnari cu suspendare (vezi cazul Gigi Becali). In iulie 2016, a primit 7 ani cu executare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani pentru nereguli privind vanzarea drepturilor TV, intr-un dosar din 2014 in care i se reproseaza un prejudiciu de 5,4 milioane de euro. Acesta si dosarul dezafilierii Craiovei sunt in curs de solutionare la Curtea de Apel. „Corleone” a mai facut de doua ori puscarie: in 1976 a fost condamnat la trei luni de inchisoare pentru practicarea ilegala a jocurilor de noroc, iar in 1990 a stat sapte luni in arestul Politiei pentru mai multe infractiuni financiare. Considerata o reparatie morala de unii, intrarea celor doi la inchisoare ar mai adauga inca o pata rusinoasa pe obrazul fotbalului nostru.

4. Echipele nationale si cele de club, excluse din competitii

Incepand cu vara anului 2016, presedintele LPF, Gino Iorgulescu, si secretarul general al Ligii, Iustin Stefan, i-au acuzat pe sefii FRF in mai multe randuri ca incearca "sa subjuge" fotbalul romanesc. Tensiunea si jignirile au ajuns chiar si in sedintele Comitetului Executiv al FRF, de unde Stefan a fost evacuat de Burleanu. In cazul in care se poate dovedi o imixtiune si presiuni politice asupra unui organism sportiv, iar dovezile ajung la UEFA sau FIFA, cluburile romanesti pot fi excluse din cupele europene, iar echipele nationale din competitiile internationale. Conflictul este desparte a fi rezolvat. FRF va propune in Adunarea Generala din 27 mai un plan de reformare a activitatii fotbalistice interne, printre cel mai importante masuri regasindu-se si reducerea numarului de reprezentanti ai LPF in Comitetul Executiv al FRF, de la trei la doi. "Am anticipat de acum un an de zile, doresc sa subordoneze fotbalul profesionist din Romania, care este autonom. Cu certitudine va trece aceasta propunere in Adunarea Generala. Dar nu cred ca are legatura cu propunerea de aplicare a principiului solidaritatii, vor doar sa subordoneze fotbalul profesionist din Romania", a declarat Justin Stefan.

5. Amenintarea Dosarului Transferurilor 2

Este de neexplicat de ce DNA si DIICOT nu au dispus deschiderea unui investigatii pentru verificarea tuturor transferurilor care au fost efectuate de echipele romanesti in perioada 1990-2015. In conditiile in care zeci de cluburi de traditie au fost desfiintate sau bagate in faliment, sute de milioane de euro s-au evaporat din bugetele cluburilor, iar patronii, actionarii, finantatorii si impresarii s-au imbogatit incredibil de mult intr-un timp foarte scurt, Dosarul Transferurilor 2 ar fi o izbavire pentru microbistii din Romania. In scandalul initial de corupție, desfasurat in perioada 2007-2014, mai multi sefi de cluburi de fotbal si impresari (George Copos, Mihai Stoica, Cristi Borcea, Gica Popescu, Jean Padureanu, Gigi Netoiu, Victor Becali si Ioan Becali) au fost condamnati pentru ca au declarat sume de transfer mai mici decat cele reale pentru mutarea a 12 fotbalisti la echipe din strainatate, pastrand banii pentru ei si platind un impozit mai mic decat cel cuvenit. Toate activitatile s-ar fi facut prin companii off-shore din strainatate. Acestia au fost acuzati ca, prin intermediul unor tranzactii ilegale, in perioada 1999-2005 au produs statului un prejudiciu de 1,5 milioane de dolari si o paguba de peste 10 milioane de dolari cluburilor de fotbal din Liga 1. Reluarea investigatiilor s-ar putea sa creeze un cutremur de proportii in fotbal, dar si in cercurile de business si politica din Romania.

6. Se cauta multinationala care sa investeasca intr-un club

In ultimii ani s-a tot vorbit despre investitii straine si infuzii masive de capital in fotbalul romanesc: Red Bull (Dinamo), Veolia (Petrolul), fonduri de investitii din Rusia si Elvetia (CFR Cluj), oligarhi din Rusia si milionari din Israel (FCSB), Renault (FC Arges), Ford („U” Craiova), Tinmar (Astra) etc. Dar niciun zvon nu s-a adeverit, iar patronii au ramas cu ochii in soare. Oricum, e clar ca valoarea cluburilor romanesti a ajuns la un minim istoric. De exemplu, Dinamo, unul dintre putinele cluburi care mai detine palmaresul istoric, are o baza mare de sustinatori si are sanse la calificarea in cupele europene, ar putea fi achizitionat pentru o suma intre 10 si 15 milioane de euro. Romania ramane o oportunitate pentru o companie mare care vrea sa investeasca destul de putin in fotbal, dar doreste sa aiba o expunere buna. Pe langa pretul de achizitie, cu un buget anual de 5-10 milioane de euro, un club poate domina an de an Liga 1, iar cu un surplus poate deveni si o obisnuita a grupelor cupelor europene. Prima echipa care va putea sa atraga astfel de investii masive, va domina fotbalul romanesc ani la rand. Ar salva un club, dar ar ucide orice fel de competitie.

7. L2 si L3 pot fi suspendate

Din ultimele informatii, noua Lege a Sportului nu va rezolva in totalitate nelamuririle si lacunele privind investirea banilor publici in sport si in fotbal, asa ca problemele financiare vor continua pentru cluburile finantate de la bugetele locale. In sezonul actual, s-a retras o cincime dintre cele 20 de echipe aliniate la starului competitiei in Liga a 2-a (Soimii Pancota, ACS Berceni, Unirea Tarlungeni si CSM Ramnicu Valcea), in timp ce din restul de 16, probabil, 10 functioneaza la limita supravietuirii. De fapt, la un nivel decent sunt doar cele cateva cluburi din fruntea clasamentului care se lupta pentru promovare si pentru locul de baraj. Nici in Liga a 3-a, unde pretentiile financiare sunt mult mai mici, situatia nu este mai roz. Spre deosebire de anii trecuti, noutatea acestui sezon sunt echipele ai carui jucatori nu primesc bani sau vin cu bani de acasa ca sa joace, un exemplu fiind SC Bacau. Asa ca nu este exclus ca in aceasta vara FRF sa aiba probleme mari in a strange echipele dornice sa se inscrie in Liga a 2-a si a 3-a (ca sa nu spunem ca ii va fi imposibil), daca nu reuseste sa directioneze o parte din banii rezultati din drepturile tv ale Ligii 1 catre esaloanele inferioare. In plus, daca nu se izbuteste o echlibrare a bugetelor la nivelul acestor divizii, tentatia aranjarii meciurilor va deveni imposibil de stopat.

8. Un nou scandal de coruptie in arbitraj

Dupa ce a fost zguduit, incepand cu anul 2010, de scadalurile "Mita pentru Arbitri 1 si 2", in care au fost trimisi in judecata pentru dare si primire de mita Cornel Penescu, patron FC Arges, Gheorghe Constantin, sef al CCA, plus arbitrii si observatorii Sorin Corpodean, Marcel Lica, Marius Martis, Ionica Serea, Sorin Caia, Lucian Dan, Aurelian Bogaciu, dar si Liviu Facaleata si Dan Libertatu, apropiati ai lui Penescu, fotbalul nostru incepe sa dea nastere unor noi suspiciuni. Sa nu uitam si de Vasile Avram si "Mita in elicopter"... In conditiile in care acuzatiile publice sunt din ce in ce mai dure si mai dese in privinta corectitudinii arbitrajelor la meciurile din primele doua ligi, iar in aceasta iarna patru arbitri din Dambovita ar fi folosit identitati false in Antalya si Cipru si ar fi trucat meciuri in care au fost implicate echipe din Romania, nu este exclus sa avem niste surprize neplacute si sa se prefigureze echipament in dungi pentru unii „cavaleri in negru”.

9. Dinamo se poate intoarce la MAI sau la Badea

Societatea lui Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, este in insolventa din 2010, iar in viitorul apropiat ar putea fi declansata procedura de faliment. In baza contractului de asociere cu CS Dinamo, ACS FC Dinamo are dreptul sa foloseasca aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul "Florea Dumitrache" si terenurile de antrenament pe gazon artifial. De asemenea, societatea lui Badea are si drept de folosinta asupra marcii Dinamo (detine magazinul cu materiale promotionale din Stefan cel Mare), pe care a imprumutat-o si catre SC FC Dinamo 1848 SA, detinuta in acest moment de Ionut Negoita si care joaca in Liga 1. Contractul poate inceta, conform clauzelor, doar prin acordul partilor, pieirea bazei materiale, in cazul lichidarii ACS FC Dinamo sau orice alte cazuri prevazute de lege. Deci, daca societatea lui Badea intra in faliment, marca se intoarce la CS Dinamo, care o poate cesiona direct, gratuit sau contracost clubului lui Negoita. Numai ca Ionut Negoita a pierdut recursul la procesul cu Badea, la Curtea de Apel, in ianuarie 2017, astfel ca s-a instituit un sechestru asigurator asupra actiunilor detinute de el, adica 92% din Dinamo. Ca sa deblocheze actiunile, Negoita trebuie fie sa plateasca direct datoria de 2 milioane de euro catre Badea si ramane patron, fie se organizeaza o licitatie publica si se stinge datoria (sau se acopera o parte din suma, in cazul in care nu se plateste intreaga suma pana la 2 milioane de euro), fie ii inapoiaza actiunile lui Badea si primeste el compensatii (daca se considera cu pachetul valoreaza mai mult de 2 milioane de euro). Oricum, situatia este si mai complicata decat la Steaua, unde exista doar doua tabere - CSA si FCSB, la Dinamo sunt trei - CS Dinamo, FC Dinamo 1948 si ASC FC Dinamo.

10. Faceti ce zice FRF, nu ce face ea

Nu se stie nici astazi daca Federatia Romana de Fotbal functioneaza in legalitate totala si daca actele si deciziile luate de acest for si de departamentele subordonate sunt legale. Marcel Puscas (acum vicepresedintele Comisiei Tehnice si director de dezvoltare in FRF) acuza in trecut ca, in aprilie 1991, la Judecatoria Sectorului 1 a fost depusa o cerere de inregistrare a Federatiei in vederea acordarii personalitatii juridice. Cererea n-a fost insa tocmai in numele FRF, care exista deja si avea personalitate juridica din 1930, ci in numele "Asociatiei Federatia Romana de Fotbal". La dosar a fost depusa si o cerere semnata de 30 de persoane, printre care si femeia de serviciu a institutiei! Pare o actiune de genul hostile take over, prin care s-a evitat autoritatea unei asociatii deja existente prin infiintarea unei „clone” (va suna cunoscut?). Desi se pare ca nu respecta legislatia in vigoare la acea data, deoarece o federatie sportiva putea fi infiintata din minimum doua asociatii sportive si nu de persoane fizice, "Asociatia FRF" a condus fotbalul romanesc mai bine de zece ani, pana pe 22 ianuarie 2002, cand FRF a solicitat Tribunalului Bucuresti admiterea cererii de acordare a personalitatii juridice, urmata de inscrierea in Registrul Federatiilor. Deci marile performante ale Generatiei de Aur se pare ca au fost realizate (si puse in pericol) sub conducerea si obladuirea unui for care nu functiona conform legii. Pe langa dezafiliere si excluderea de la toate competitiile internationale, s-a riscat in acesti 10 ani si retragerea unor titluri si cupe interne, dar si anularea unor decizii federale. De asemenea, ramane de explicat cum s-au cheltuit banii primiti de la FIFA si de la UEFA, banii din bilete si din drepturi TV sau taxa federala de 10% perceputa pe orice vanzare de fotbalisti in strainatate, chiar daca nu ar fi avut autoritate in acest sens. Desi problemele par rezolvate momentan, in primavara acestui an, mai multi jurnalisti atrageau atentia ca se intarziase neobisnuit de mult cu implementarea rezultatelor alegerilor din martie 2014: Razvan Burleanu era validat in functia de presedinte FRF de mai putin de un an, cu o mare intarziere, iar la conducerea Comitetului Executiv apareau tot Mircea Sandu (presedinte) si Dumitru Dragomir (vicepresedinte), in timp ce componenta acestui for, care ia decizii importante, era alta decat cea anuntata de FRF.