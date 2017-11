Misterul a fost risipit! De ce a tinut Enache un discurs motivational inaintea esecului cu Astra

Astra 2-0 Steaua. Echipa lui Dica a pierdut al treilea meci consecutiv dupa infrangerile cu Iasi si Viktoria Plzen.

Inaintea partidei de la Giurgiu, camerele TV au surprins un moment inedit: Enache a strans toata echipa in jurul sau si a tinut un discurs motivational.

Junior Morais a explicat de ce tocmai Enache a fost cel care a tinut discursul. "Inainte de meci, cand stam pe teren, mereu fiecare jucator trebuie sa spuna ceva pentru echipa si ce trebuie sa facem noi pe teren. Trebuie sa fim mai uniţi, azi a fost ziua de Enache si a spus ceva foarte frumos”, a declarat Junior Morais pentru TelekomSport.

Din pacate pentru Enache, exact in momentul in care i-a venit randul sa tina un discurs in fata echipei a facut un meci catatrofal. Fundasul Stelei a comis penalty-ul din care Ionita a deschis scorul si a fost "intors" de doua ori la faza golului 2 al Astrei.