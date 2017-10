Miriuta nu mai permite pasi gresiti: "Au inceput FINALELE pentru noi!" Ce a declarat despre plecarea lui Nemec la Steaua

FC Botosani - Dinamo 0-0

Dinamo a ratat o ocazie incredibila de a ajunge pe loc de play-off. Dinamovistii s-au incurcat la Botosani si raman in grupul echipelor din play-out.

Miriuta trage un semnal de alarma si spune ca de acum incolo nu mai permite niciun pas gresit: "Au inceput finalele pentru noi!".

Antrenorul lui Dinamo a comentat si situatia lui Nemec, jucator care a ratat cateva ocazii importante in aceasta seara. Miriuta este de parere ca slovacul ar putea fi influentat despre discutiile despre un eventual transfer la Steaua.

"0-0 este un rezultat echitabil. Am avut cinci-sase ocazii, trebuie sa marchezi. Adam nu a marcat si avut trei ocazii uriase. Se poate sa fie influentat de discutiile despre transferul la Steaua. Eu am incredere in continuare in el. Au inceput finalele pentru noi. Mai avem sapte finale", a declarat Vasile Miriuta la finalul meciului.