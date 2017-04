'Miriuta ar fi un antrenor excelent pentru Dinamo! 100%! Stiu cum gandeste, ce face cu echipa!" Anuntul lui Contra

Cosmn Contra isi doreste o victorie cu CFR. Le-a cerut spectacol jucatorilor sai in meicul de maine. Distanta de 10 puncte fata de Viitorul va lua presiunea de pe echipa, e sigur Contra.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre negocierile cu Negoita pentru prelungire. Daca nu se va intelege cu Dinamo pentru a continua, Contra e sigur ca rivalul de maine, Miriuta, ar fi un inlocuitor excelent.

"Poate vom juca cu mai multa liniste acum ca Viitorul s-a distantat la 10 puncte. Intalnim o echipa intr-o forma extraordinara, cu un antrenor foarte bun. Au jucatori extraordinari acolo, chiar daca au fost in insolventa. Suntem Dinamo, jucam acasa, sper sa castigam primele puncte in play-off. Nu am reusit sa-i batem de ceva timp, nu ne va fi usor. Avem probleme de lot destul de mari, incercam sa introducem pe teren cei mai buni jucatori. Palic e 80% sigur ca nu joaca, Busuladzic, Bumba vor lipsi si ei.

Jucatorii sunt foarte obositi, dar vrem un prim 11 cu care sa invingem maine seara. Discutiile despre plecarea mea sunt obositoare. Am niste cerinte, vom vedea daca se vor satisfacute de patron. Cred ca va incerca, va face tot posibilul. Si campania de transferuri va fi foarte importanta, e una dintre conditiile pe care le-am pus. Suntem pe un drum bun. Daca as pleca, sigur ca l-as vedea pe Miriuta in locul meu, 100%. Stiu ce gandeste, cum gandeste, e un fotbalist extraordinar de bun, e prietenul meu", a spus Contra.